Hasselt/Schilde

Nicolas Soenen en Thomas Neven, zonen van twee kleindochters van de stichters van de brouwerij in Alken hebben hun eerste biertje klaar. Het ‘Bitter Boeske’ is vanaf vandaag te koop in Limburg en Antwerpen. “Wij zijn de vijfde generatie ‘Boes’ die bier brouwen”, zeggen de neven. “Voorlopig een hobby, maar wie weet wat er nog volgt.”