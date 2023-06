Trumps advocaten in zaak geheime documenten stappen op

Twee van de advocaten die de Amerikaanse president Donald Trump bijstonden in de zaak over de geheime documenten, zijn opgestapt. De twee advocaten laten vrijdag in een statement weten dat ze zelf zijn opgestapt. De verrassende aankondiging kan leiden tot extra complicaties voor de voor dinsdag geplande verschijning van Trump voor een federale rechtbank in Miami, bericht Reuters.

Nog op vrijdag raakte via de Wall Street Journal bekend dat Trumps persoonlijk assistent Walt Nauta ook aangeklaagd is. “Ik verneem net dat de ‘schurken’ van het Departement van Onrechtvaardigheid een prachtige man gaan aanklagen”, liet Trump weten via zijn eigen Truth Social-platform.

Trumps advocaten John Rowley en Jim Trusty zeggen in hun verklaring dat het een eer was de oud-president te verdedigen en “we weten dat hij gelijk zal krijgen”.

Op sociale media laat Trump ook weten dat Todd Blanche zijn verdediging nu zal opnemen. Het vertrek van Rowley en Trusty komt er slechts enkele uren nadat Trump is aangeklaagd in de zaak van de geheime documenten die op zijn landgoed in Florida werden aangetroffen. Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige president te maken krijgt met een federale aanklacht.

Tegen de oud-president, die momenteel leidt in de peilingen voor de Republikeinse voorverkiezingen, lopen meerdere zaken.