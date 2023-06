Is beruchte Hasselaar (22) spilfiguur in drugshandel gevangenis Hasselt? Advocaten richten pijlen op politieonderzoek

Rouchdi T. bekende alleen dat hij vanuit zijn cel een handeltje in gsm’s had opgezet. Verder gaf hij het bezit van cannabis toe. Daarvoor vroeg zijn raadsman een straf met uitstel of een autonome probatiestraf. “Hij is nu tot inzicht gekomen. Hij heeft een vrouw en kind. Hij heeft een bril op, niet om er anders uit te zien, maar ook om een andere en betere kijk op de zaken te krijgen. Er is van een mug en olifant gemaakt. Ik vraag een zo mild mogelijke sanctie. Dit dossier hangt met haken en ogen aan elkaar”, zei Jürgen Millen.

De vermeende spilfiguur heeft zijn verleden niet mee. Toen hij 14 jaar was kwam hij al in contact met het gerecht. Eerst voor een vechtpartij met agenten aan het station van Hasselt, daarna nog meerdere keren voor onder andere inbraken en een joyride met een gestolen Porsche.

In januari 2015 vocht de beruchte Rouchdi T. aan het station van Hasselt nog met enkele agenten bij zijn aanhouding. Hij was toen amper 14 jaar.

“Het was een grote verrassing dat ik doorverwezen ben geworden. Ik ben zelf verschoten. Er heeft niemand drugs voor mij moeten verkopen. Anderen hebben mij aangeduid als gevaarlijk persoon. Mijn verleden speelt mee, heb ik de indruk. Dat weegt zo te zien heel zwaar op de weegschaal”, aldus Rouchdi die acht gsm’s in zijn cel had liggen.

In het dossier ging het ook over een drugstransport van zo’n 13 kilo cannabis vanuit Spanje, maar Rouchdi beweerde daar helemaal niets mee te maken hebben. Twee veronderstelde luitenanten van Rouchdi riskeren elk 4 jaar cel en 12.000 euro boete. “We bekennen dat hij cocaïne verkocht heeft, maar het ging maar om enkele grammen. Deze 23-jarige man heeft geen druggerelateerde voorgaande en heeft zelfs geen correctionele voorgaande. Door verklaringen van drie anderen in het dossier is men hem ten onrechte als luitenant gaan beschouwen”, pleitte advocaat Steve Geerdens namens de eerste luitenant, waarna nog zeven andere raadslieden het woord kregen. Een beklaagde uit het Antwerpse liet verstek gaan.

Vijf mannelijke medebeklaagden en twee vrouwen riskeren celstraffen tussen 15 en 42 maanden en elk een boete van 8.000 euro.

Het vonnis wordt op 17 juli uitgesproken.