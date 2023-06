Rookmelder gaat af door brandende sigaret in Houthalen

Ter hoogte van een flatgebouw in de Dorpsstraat in Houthalen zorgde vrijdag rond 16 uur een brandende sigaret even voor problemen. De sigaret kwam in een koker terecht en de rookmelder ging af. Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een beetje rookontwikkeling, maar de schade bleef beperkt. De Dorpsstraat werd wel even afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.