Noord-Ierse international Isaac Price (19) is eerste zomertransfer van Standard

De transfer van de beloftevolle centrale middenvelder zat al een tijdje in de pijplijn. Enkele weken geleden was hij al eens een kijkje komen nemen op het trainingscentrum van de Rouches. Nu heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract tot 2027.

Price is een jeugdproduct van Everton, waar hij sinds zijn zevende voor voetbalde. De middenvelder was dit seizoen vooral actief bij de U21 van de Toffees, maar kwam begin dit jaar ook een halfuur in actie in de Premier League tegen Brighton. In maart maakte hij zijn debuut als international voor Noord-Ierland tegen San Marino. Bij Standard moet Price het vertrek van Gojko Cimirot opvangen, die de Rouches na vijf seizoenen verlaat. Ook Genoa-huurling Filippo Melegoni nam deze week afscheid van de Luikse fans op zijn sociale media. In de zoektocht naar een opvolger voor Ronny Deila is het Luikse bestuur zijn lijstje met potentiële kandidaten aan het inkrimpen.