Zeven pas afgestudeerde fotografen stellen hun werk tentoon

‘Exit Expo’, dat is de overkoepelende naam van verschillende tentoonstellingen op verschillende plekken in Sint-Truiden. Van 6 tot 24 juni 2023 stellen de laatstejaars van de Academie Haspengouw Beeld onder die noemer hun afstudeerprojecten daar tentoon. Onder hen ook de zeven fotografen die na een vijfjarige opleiding nu afstuderen aan de afdeling Fotokunst. “Ik ben onze leerkracht Joëlle Janssens zeer dankbaar voor alles wat we hebben geleerd, en ik denk dat ik in naam mag spreken van alle cursisten” zo vertelt Vera De Man. “Het is een eer om het beëindigen van onze opleiding te mogen bezegelen met deze expo. Zelf presenteer ik als eindwerk een documentaire fotoreeks getiteld ‘Boomdroom’. Voor mij is fotografie in de eerste plaats emotie, dus ik probeer beelden te maken die een gevoel uitstralen. Uiteindelijk koos ik voor één beeld van een boom waarbij ik experimenteerde met verschillende dragers, bewerkingen en toepassingen.” (len)

Vera De Man — © RR

Philippe Hubo ging voor de titel ‘Mijn land’: “Deze documentaire fotoreeks is een ode aan de eigenheid van ons land. Ik probeer in elke foto de belgitude, de rauwe eigenheid en karakter van mijn land vast te leggen, zodat dit niet verloren gaat.”

Philippe Hubo — © RR

‘Verbonden’; dat is de titel die Marleen Stoops koos voor haar foto’s. “Verbondenheid tussen twee mensen maakt dat je je gezien, gehoord, geliefd en gewaardeerd voelt. De insteek voor mij was dat ik mijn partner portretteerde en hem achteraf vroeg van mij hetzelfde te doen. Enkele foto’s van mij zijn ook zelfportretten.”

Marleen Stoops — © RR

Al Myers maakte een bijzondere serie: ‘De kustlijn: 68 tramhaltes aan de Belgische kust’. “Ik heb me altijd verbonden gevoeld met kustplaatsen. Voor dit project vond ik daarnaast inspiratie in de langste tramlijn ter wereld, 67 km lang tussen De Panne en Knokke. Hieruit ontstond het idee om een harmonicaboek te maken met 68 foto’s – één voor elk van de 68 plaatsen waar de tram stopt.”

Al Myers — © RR

Jef Van Holsbeke koos dan weer voor een bijzondere techniek: “Mijn beelden zijn het resultaat van een gericht fotografisch onderzoek van objecten en materialen. Zijn het landschappen? Welke materie is het? Hoe groot, hoe klein? Het ontbreken van herkenbaarheid van het object roept verwarring op.”

Jef Van Holsbeke — © RR

‘Verwateren’, dat is de letterlijke en figuurlijke aanpak van Lieve Nelissen. “Ik gebruikte zwart-witportretten uit een persoonlijk reisarchief van 1998. “Deze portretten liet ik in buitenwater overwinteren en gaf zo ruimte aan het samenspel van water, tijd en toeval. Enkele werken worden hier in hun originele, experimentele versie getoond.”

Lieve Nelissen — © RR

Jean Luc Bousmans bracht de overstromingen van 2021 in beeld: “Fotografie is een krachtig medium om verhalen te vertellen en bewustzijn te creëren over belangrijke kwesties zoals klimaatverandering en overstromingen.”

Jean Luc Bousmans — © RR

Praktisch

Deze fototentoonstelling is onderdeel van ‘Exit Expo’, een initiatief van Academie Haspengouw om het werk te presenteren van alle laatstejaars. De werken staan gespreid over drie locaties, toegang is steeds gratis.

CC de Bogaard: fotokunst. Maandag tot vrijdag van 12 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur

Festraetsstudio en Begijnhofkerk: fotokunst, schilderkunst, tekenkunst, juweelkunst, keramiek en project atelier. Maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.