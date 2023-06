Zoek dit weekend niet naar Jens Reynders in het peloton van Dwars door het Hageland of de Elfstedenronde. De tempobeul uit Rukkelingen-Loon is onvoldoende hersteld van zijn tuimelperte in de Brussels Cycling Classic. “Ik kan mijn stuur amper vastpakken. Dus heb ik niets te zoeken in het Hageland.”