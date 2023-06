“Wout van Aert vs. Remco Evenepoel: dat is echt fifty-fifty”: icoon Fabian Cancellara blikt vooruit naar tijdritduel tussen twee Belgische tenoren

Tot dusver troffen ze mekaar nog maar drie keer in een tijdrit. In de Ronde van Zwitserland nemen Remco Evenepoel (23) en Wout van Aert (28) het de komende week twee keer tegen mekaar op tegen de klok. Zondag een vlakke tijdrit van 12,7 kilometer en exact een week later eindigt de rittenwedstrijd met een chronoproef die dubbel zo lang is met een zwaarder parcours. Een perfecte graadmeter voor het BK en WK dus.