Grote festivals krijgen uitzondering op gebruik herbruikbare bekers, maar op camping en in backstage moet het wel

Ondanks nieuwe regels vloeit het bier op Rock Werchter, Graspop en Tomorrowland deze zomer nog in wegwerpbekers. — © DBA

Graspop, Tomorrowland, Rock Werchter en Pukkelpop en een reeks kleinere festivalorganisatoren hadden een uitzondering gevraagd op de regel van de Vlaamse overheid die hen verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken op de festivalweide. Dat is praktisch niet haalbaar en te kort dag, onder meer omdat zij een grote stock wegwerpbekers hebben, argumenteerden de organisatoren.

Ze vroegen een uitzondering, en die hebben ze nu ook gekregen. Maar voor de vier grootste festivals is er wel een voorwaarde aan verbonden: op de campings en in de backstage zijn plastic wegwerpbekers wel uitdrukkelijk verboden. Daar moet elke beker herbruikbaar zijn. Herbruikbare bekers zullen er trouwens wel zijn op dagfestivals TW Classic en Werchter Boutique.

Volgend jaar vervalt de mogelijkheid om een uitzondering te krijgen. Dan moet iedereen dus overschakelen.

“Slechts een beperkt aantal kleinere en grotere festivals hebben een uitzondering aangevraagd omdat ze nog een grote stock bekers hebben liggen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Die aankoop zomaar de prullenmand in gooien zou zonde zijn, voor de milieudruk én de gemaakte kosten. Van de grote festivals verwacht ik echter een grotere stap voorwaarts, daarom is het goed dat zij alvast op de campings volledig overschakelen op herbruikbaar. En de organisatoren van TW Classic en Werchter Boutique geven helemaal het goede voorbeeld door helemaal herbruikbaar te gaan. Stap voor stap gaan we deze uitdaging aan en zo wordt het niet alleen een feestzomer, maar ook een zomer met minder plastic dan ooit tevoren.”