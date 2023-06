Keert Brecht Dejaegere terug naar België? Anderlecht en Standard richten hun pijlen op middenvelder

Bij RSCA was Dejaegere al vaker in beeld, bij Standard verscheen hij op de radar na het mislopen van Pieter Gerkens. Bij de Rouches is de situatie evenwel niet makkelijk omdat er nog geen duidelijkheid is wie de nieuwe trainer wordt. Ook Anderlecht hoeft zich trouwens nog niet rijk te rekenen want in Frankrijk lonken ook Nice en Reims naar de voormalige Gent-speler.

Actief Anderlecht

De transferdossiers bij Anderlecht zijn talrijk. De interesse voor spits Luis Vazquez van Boca Juniors is nog steeds concreet hoewel het eerste bod van dik 4 miljoen geweigerd werd. Ook het dossier Islam Slimani is nog niet van tafel geveegd, maar het is afwachten of het water tussen beide partijen niet te diep blijft wat de looneisen betreft.