Mathieu van der Poel start als favoriet in Dwars door het Hageland, ploeg houdt druk af: “Koers moet altijd gereden worden”

Met Mathieu van der Poel brengt Alpecin-Deceuninck zaterdag de topfavoriet voor Dwars door het Hageland (1.Pro) aan de start in Aarschot. “Veel mensen gaan er nu al van uit dat Mathieu zaterdag wint, maar zo simpel is het niet”, waarschuwt sportdirecteur Bart Leysen. “ Een koers moet altijd gereden worden.”

“Vergeet niet dat Van der Poel pas terug is van stage. Ja, hij heeft er hard gewerkt, maar dat is nog geen garantie op succes. Mathieu werkt verder aan zijn campagne richting de Ronde van Frankrijk. Ik kan wel niet ontkennen dat de Omloop van het Hageland een beetje een speeltuin is voor Van der Poel met al die onverharde stroken. Ook Gianni Vermeersch kan zich daarop uitleven en we kunnen ook nog terugvallen op Dries De Bondt”, ziet Leysen.

“Een massasprint vermijden we liefst, maar het is niet zeker dat dat gaat lukken met al die sprinters aan de start. Komt het toch tot een groepssprint op de Buitenkruisvest, dan rekenen we daar op Timo Kielich en Jonas Rickaert.”

Na Dwars door het Hageland staan voor Van der Poel de Baloise Belgium Tour (2.Pro) en het Nederlands kampioenschap op het programma.