Poetin over Oekraïens tegenoffensief: “Mislukt dankzij moed en goede organisatie van Russische troepen”

“Het offensief van de Oekraïense troepen is begonnen, dat kunnen we nu met zekerheid zeggen”, aldus Poetin. Hij voegde eraan toe dat het niet de eerste poging van Oekraïne is om een tegenoffensief te lanceren. Maar wat de voorbije drie dagen vol “intense gevechten” is het dus wel echt begonnen, en volgens Poetin heeft het Oekraïense leger nog voldoende potentieel en materiaal om aan te vallen.

“Maar ze zijn tot dusver in geen enkel van hun doelen geslaagd, dankzij de moed van Russische soldaten en de goede organisatie van onze troepen. Er sterven meer Oekraïense soldaten dan gemiddeld. De vijand heeft bij geen van de gevechten al succes geboekt.”

De voorbije maanden wemelde het van de geruchten over een Oekraïens tegenoffensief. Er waren al speldenprikken hier en daar, maar de voorbije drie dagen is wel echt duidelijk geworden dat de gevechten fors toegenomen zijn en dat ook zwaarder oorlogsmateriaal ingezet wordt. Poetin gaf wel toe dat zijn leger “onvoldoende moderne wapens” heeft op dit moment, maar dat de industrie zich wel snel ontwikkelt.