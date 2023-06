Onze tv-tips: bekende cowboys, een belangrijke CEO en het verhaal van de wolf

Wolf

NPO1, zo, 20.25u

De wolf was de laatste eeuwen bijna volledig uitgestorven in Europa. In de afgelopen decennia kreeg de wolf niet alleen wettelijke bescherming, maar maakte hij ook een comeback. Voor de film heeft regisseur Cees van Kempen duizend dagen doorgebracht in de bossen om het leven van de wolf vast te leggen. 80 minuten natuurdocumentaire, ingesproken door Matthijs van Nieuwkerk. Aanrader. (tove)

College Tour

NPO2, zo, 20.25u

Ola Källenius, CEO van Mercedes-Benz, staat voor gigantische uitdagingen. Niet alleen de ambitieuze klimaatdoelen, maar ook de snelle opmars uit China met de productie van elektrische auto’s bedreigen het Duitse automerk. College Tour is niet zomaar een praatprogramma. De gast gaat telkens in gesprek met studenten. Vanavond over leiderschap en klimaatdoelen. Een programma dat nooit verveelt. (tove)

Silverado

VTM4, zo, 20.35u

Kevin Kline, John Cleese en Kevin Costner tekenden in 1985 voor deze western die zich 100 jaar eerder afspeelt in New Mexico. Cowboy Emmett redt een man met een dubieus verleden van een gewisse dood in de woestijn. Samen komen ze net op tijd aan om Emmetts ter dood veroordeelde broer Jake uit de gevangenis te bevrijden. Let vooral op de filmmuziek die genomineerd werd voor een Oscar. (tove)