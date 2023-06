Joachim Gérard zal dubbelfinale Roland Garros niet voor tweede keer winnen: halve finale wordt het eindstation

Het Belgisch-Japanse duo verloor in twee korte sets (6-2 en 6-2) van de Britse topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid, de winnaars van de laatste drie edities van het dubbelspel in Parijs. De partij duurde een uur en acht minuten.

De 35-jarige Gérard (ITF 4) sneuvelde woensdag in de kwartfinales van het enkelspel tegen de Spanjaard Martin De La Puente (ITF 7): 3-6, 7-6 (7/2) en 6-4.

Gérard won het dubbelspel op Roland Garros een keer: aan de zijde van de Fransman Stéphane Houdet in 2014. In 2017 stak hij samen met Reid Wimbledon op zak en in 2019 kroonde hij zich met de Zweed Stefan Olsson tot eindwinnaar op zowel Wimbledon als de Australian Open. In het enkelspel stak hij de concurrentie in 2021 de loef af op de Australian Open en Wimbledon.