Hoe bereid je je best voor op zomerse fietstochtjes?

Stoom je fiets klaar

Als je lange tochten maakt, wil je natuurlijk zeker zijn dat je tweewieler in topconditie is. Maak je elektrische fiets helemaal schoon en geef hem een klein onderhoud. Controleer je remmen, pomp je banden op en smeer je ketting. Breng je fiets 1 keer per jaar binnen bij een fietsenmaker voor een groot onderhoud. Zo kom je onderweg nooit voor verrassingen te staan! Een kleine reparatiekit voor onderweg kan ook van pas komen, mocht je toch je banden lek rijden.

Bescherm jezelf tegen de zon

Lekker met de wind in de haren op de fiets kan je wel eens vergeten dat de zon op je gezicht brandt. Zorg daarom tijdens zomerse fietstochtjes voor voldoende bescherming tegen de zon in de vorm van een zonnebril, zonnebrandcrème en eventueel een pet om je hoofd extra te beschermen. Is het heel warm, neem dan ook zeker voldoende water mee.

Volg je uitgestippelde route eenvoudig op de fiets

Heb je een leuke route uitgestippeld, dan is het wel zo handig om deze goed zichtbaar te hebben terwijl je fietst. Gelukkig moet je tegenwoordig niet meer voortdurend stoppen om op een landkaart de weg te zoeken. Bevestig eenvoudig een telefoonhouder op je stuur om je gsm te gebruiken als gps.

Neem eenvoudig iets mee met een fietstas of -mand

Een trui, boodschappen of een lekkere picknick: als je iets mee wilt nemen onderweg zijn stevige fietstassen of een leuke fietsmand erg handig. Monteer ze eenvoudig aan je fietsdrager of je stuur en je bent vertrokken.

Laat je fiets overal veilig achter

In de zomer kan je je fiets niet enkel gebruiken om leuke tochtjes te maken, maar het is ook het perfecte vervoersmiddel voor korte afstanden en uitstapjes. Zorg dan wel voor een degelijk fietsslot wanneer je je fiets even onbewaakt moet achterlaten terwijl je in een winkel, restaurant of museum bent.

