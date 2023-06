Winter, zomer, lente of herfst? Stelde je die vraag in de jaren tachtig aan modeliefhebbers, dan had je het niet over echte seizoenen maar over kleurentypes. Veertig jaar geleden was het immers doodnormaal om een persoonlijk kleurenconsult te doen en dankzij TikTok is de trend terug van (nooit helemaal) weggeweest. Maar is het ook echt wat? Wij vroegen raad aan stylistes.