Perenaar (34) veroordeeld voor dood Serena (25) uit Lommel: “Hij zal levenslang met een schuldgevoel zitten”

Jelle C. (34) uit Peer en kraanman Hannes M. (34) uit Westerlo zijn beiden door de politierechter in Turnhout schuldig bevonden aan de onopzettelijke dood van de 25-jarige Serena Stevens uit Lommel. Op 25 september 2021 botste Jelle C. in dronken toestand op de Zuiderring in Mol met zijn bestelwagen op een stilstaande kraan van M. Inzittende Serena overleed ter plaatse. “C. was niet alleen dronken, hij reed ook te snel en droeg geen gordel”, oordeelde de rechter.

Een dramatisch ongeval op de Zuiderring in Mol kostte op 25 september 2021 om 3.30u ’s nachts het leven van de 25-jarige Serena Stevens uit Lommel. Bestuurder Jelle C. (34) uit Peer botste die nacht met zijn bestelwagen op een kraan met aanhangwagen die stilstond op de rechterrijstrook van de Zuiderring. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar voor zijn vriendin kon geen hulp meer baten. De bestuurder had een alcoholgehalte van 2,18 promille in zijn bloed en verklaarde de avond voordien acht pintjes te hebben gedronken.

“We wilden die avond blijven slapen in de bestelwagen, maar mijn vriendin vroeg ’s nachts om toch naar huis te rijden”, legde Jelle C. vorige maand uit aan de rechter. “Op de Zuiderring in Mol is het misgelopen. Mijn verloofde had net het liedje van onze openingsdans opgezet. We kwamen aan een heel donker stuk na een fel verlicht kruispunt. Daar is de botsing in een fractie van een seconde gebeurd. Ik heb de kraan helemaal niet zien staan. Vlak na het ongeval heb ik haar proberen te reanimeren, maar ik heb ze niet wakker gekregen.”

Niet alleen de bestuurder van de bestelwagen maar ook de kraanman werd veroordeeld voor het ongeval op de Zuiderring in Mol. — © BFM

Zwaar schuldgevoel

C. werd in de periode voor het ongeval al eens veroordeeld voor rijden onder invloed en eind november 2021, amper twee maanden later, werd hij opnieuw betrapt. De rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot een celstraf van zes maanden met uitstel. De jongeman kreeg ook een rijverbod van 12 maanden effectief en zes maanden met uitstel. Als hij nadien zijn rijbewijs weer wil halen, moet hij de nodige examens afleggen en hij krijgt een jaar een alcoholslot in zijn auto. De dertiger moet nog een boete van in totaal 3.360 euro betalen. “Hij was niet alleen dronken, hij reed aan 106 kilometer per uur te snel en dit zonder de gordel te dragen”, oordeelde politierechter Stijn Mannaert. “De rechtbank beseft dat hij voor eens en voor altijd met een zwaar schuldgevoel door het leven moet, wat het uitstel van de gevangenisstraf, geldboete en rijverbod verantwoordt.”

Kraanbestuurder

Kraanbestuurder Hannes M. (34) uit Westerlo is mee schuldig bevonden aan de dood van Serena Stevens. De aannemer was onderweg naar een werf, maar op de Zuiderring was er een kist van zijn aanhangwagen gevallen. De aannemer reed achteruit op de ring en plaatste zijn kraan op de rechterrijstrook om de kist weg te slepen. Net op dat moment gebeurde het fatale ongeval.

Volgens de rechter had hij zijn voertuig niet op de rechterrijstrook maar op de pechstrook moeten parkeren. De kraanman is veroordeeld tot drie maanden rijverbod, waarvan acht dagen effectief en tot een boete van 1.600 euro.