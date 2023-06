Duitser Georg Zimmermann is de sterkste op lastige slotklim en boekt succes in de Dauphiné

Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) heeft de zesde etappe in de Dauphiné op zijn naam geschreven. De Duitser was onderdeel van de drieledige kopgroep, die het peloton met leider Jonas Vingegaard wist voor te blijven. De Fransman Burgaudeau werd tweede, de Spanjaard Castroviejo derde.

Vandaag mochten de renners in de regen een eerste keer proeven van het iets zwaardere klimwerk. 3000 hoogtemeters kregen ze voorgeschoteld. Een rit door het middengebergte dus. Na een glooiende 45 kilometer kwam het peloton een eerste klimmetje tegen, maar het was nog zo’n 100 kilometer wachten op de eerste echte hindernis, de Col des Aravis. Een goede test voor de mannen met Tourambities, want de Aravis zal ook getemd moeten worden in de Ronde. Eindigen deden we met een intrigerende finale bestaande uit twee venijnige klimmetjes en een aankomst bergop.

Vanaf de officiële start kreeg het peloton meteen een spervuur aanvallen te verwerken. Heel wat renners leken wel zin te hebben in een vroege vlucht, maar echt ontsnappen lukte niet. De pogingen, waaronder een van onze landgenoot Greg Van Avermaet, werden vrijwel meteen in de kiem gesmoord. Op de top van de Côte de Clermont-en-Genevois, de eerste beklimming van de dag, was het Pierre Latour die als eerste boven kwam. De Fransman verstevigde zo (tijdelijk) zijn leidersplaats in het bergklassement, nadat bolletjestrui-drager Donavan Grondin al vroeg uit koers stapte.

Na zestig kilometer kon een veertienkoppige groep zich dan toch losweken van het peloton. In de ontsnapping zaten geen renners die gele trui Jonas Vingegaard in het klassement konden bedreigen. Zie hier meteen de reden waarom de groep mocht wegrijden. De interessantste naam bij de vluchters was misschien wel Alexis Vuillermoz. Hij won in de vorige editie van de Dauphiné de tweede rit vanuit de vlucht. Konden de Fransman en zijn medevluchters overleven tot aan de meet?

Wat stond het peloton toe?

Veel zou afhangen van de klassementsrenners en of zij zouden laten begaan. Maar ook zonder hun initiatief ging het er toch wel vrij hard aan toe in het peloton. DSM, Uno-X en Trek-Segafredo hadden geen vertegenwoordigers in de kopgroep en leken geen genoegen te nemen met een bijrol vandaag. Ook bij de leiders zelf liep niet alles van een leie dakje. Hun voorsprong nam gestaag af en zij begonnen uiteindelijk met een bonus van om en bij de twee minuten aan de Col des Aravis.

De 7,8 lange klim van tweede categorie (5,7%) zorgde er meteen voor dat enkele koplopers sneuvelden. Op drie kilometer van de top was de leidersgroep flink uitgedund. Mathieu Burgaudeau, Jonathan Castroviejo en Georg Zimmermann bleven na een demarrage van die eerste twee over. Op vijftien kilometer van de aankomst was de voorsprong van de kop nog steeds intact. Het begon toch stilaan money time te worden voor het peloton dat volgde op 1’ 30”.

Het leiderstrio begon met voldoende bonus aan de twee venijnige slotklimmetjes. Het werd alvast duidelijk wie er op het podium zou staan. Op de Côte de Notre-Dame-de Bellecomb bleven de drie nog samen, maar op de finishklim schoot Georg Zimmermann als een duivel uit een doosje weg. De reactie van Burgaudeau en Castroviejo liet even op zich wachten. Het vat leek af bij het duo, totdat Burgaudeau eigenhandig terug naar de Duitser toe reed. Hij leek even erop en erover te gaan, maar uiteindelijk was Zimmermann toch te sterk in de spurt. De 25-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux had op het einde nog de meeste jus in de benen.

Bij de klassementsrenners was er vandaag weinig beweging. Jonas Vingegaard moest niet aan de bak en rijdt ook morgen nog in het geel. De Deen probeerde op de slotklim zijn concurrenten nog even pijn te doen, maar niemand wou lossen.

Georg Zimmermann: “De druk is eraf nu”

Georg Zimmermann ging in zijn interview al even snel als op de fiets. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, klonk het bij de euforische Duitser. “Gisteren lukte het niet, vandaag wel.” Zimmermann kon vandaag ook beroep doen op zijn ervaring op het parcours. “Ik kende het heel goed, want in 2018 koerste ik hier ook in de Tour de l’Avenir. Toen zat ik in een vergelijkbare situatie.”

De Duitser pakte de belangrijkste zege uit zijn nog jonge carrière en wist goed aan wat hij dat te danken had. “Ik ben altijd optimistisch en nooit bang om tweede te worden. Ik ben heel trots op mijzelf want mijn harde werk werpt eindelijk zijn vruchten af.”

Zijn Criterium du Dauphiné is alvast geslaagd als we zijn reactie mogen geloven. “De volgende twee dagen lijken enorm zwaar te worden. Daarom wou ik gisteren en vandaag hard gaan. De druk is er nu af, maar ik ben wel gemotiveerd voor wat nog komt”, sloot een vermoeide maar blije Zimmermann af.