EK-campagne van Jonge Duivels officieel op gang getrapt: “Faris Haroun begon spontaan over de Olympische Spelen van 2008”

De voorbereiding van de beloften op het EK in Georgië en Roemenië is met slecht nieuws begonnen. Antwerp-middenvelder Arhur Vermeeren moest het oefenkamp in Tubize donderdag verlaten met een dijblessure. “Pas maandag gaan we bekijken wie hem vervangt”, aldus Jacky Mathijssen. Ook of Olivier Deman (Cercle Brugge) en Ameen Al-Dakhil, die werden opgeroepen voor de A-ploeg, nog aansluiten bij de Jonge Duivels is nog niet duidelijk.