Hasselt

Vandaag heeft ze een praktijk in esthetische geneeskunde in Edegem, maar tot 2020 werkte de Hasseltse Elisabet Haesevoets - ‘de mol’ uit 2019 - als spoedarts. “Als je lang moet wachten op de spoed, is dat positief: het is een teken dat anderen er slechter aan toe zijn”, klinkt het in haar zopas verschenen Dagboek Van Een Spoedarts.