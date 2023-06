Zizou Bergs stoot door naar halve finale in Challengertoernooi van Surbiton

Zizou Bergs (ATP 131) heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de halve finales van het Challengertoernooi in het Britse Surbiton (gras/145.000 euro). De 24-jarige Peltenaar haalde het in zijn kwartfinale in twee sets (7-6 (7/2) en 6-3) van de Fransman Constant Lestienne (ATP 70). De partij duurde een uur en 43 minuten.

Bij de laatste vier ontmoet Bergs de winnaar van het duel tussen de Canadees Gabriel Diallo (ATP 146) en de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 134). Zij werken later op de dag hun kwartfinale af.

Bergs was eerder deze week ook in het dubbelspel actief in Surbiton, maar zijn avontuur eindigde aan de zijde van de Nederlander Gijs Brouwer al in de eerste ronde.