Wendy Jans grijpt net naast vijftiende titel op EK snooker

Wendy Jans is er vrijdag niet in geslaagd zich voor de vijftiende keer in haar snookerloopbaan tot Europees kampioen te kronen. In het Bulgaarse Balchik moest ze na een thriller met 4-3 haar meerdere erkennen in de Letse Anna Prysazhnuka.

De 39-jarige Peltse begon de finale met een 53 break in de eerste frame. In de twee volgende frames was het Prysazhnuka die zich de betere toonde. Jans, de uittredende kampioene, potte een 52 break weg waarmee de bordjes gelijk hing. In een partij waarin beide speelsters voor de aanval kozen, nam Jans in frame vijf de bovenhand waarmee ze op een frame van de titel kwam. In frame zes liet de negenvoudige wereldkampioene een open kans onbenut na een misser op de zwarte bal. De Letse profiteerde van de misser en stelde gelijk. In de zevende en beslissende frame nam Prysazhnuka twintig punten voorsprong, Jans kon nog milderen maar het was de 33-jarige Letse die de roze bal potte voor de Europese titel.

Jans kroonde zich in 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 en 2022 tot Europees kampioene. In 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 en 2012 werd ze runner-up.