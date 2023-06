De Watergroep en Farys worden één operationeel bedrijf

De bedoeling is dat beide bedrijven operationeel gaan integreren, wellicht onder de naam Waterunie. Het wordt geen klassieke fusie, de beide vennootschappen blijven bestaan. Alle personeel van De Watergroep en Farys gaat wel over naar de Waterunie.

Het nieuwe operationele bedrijf zal instaan voor 70 procent van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Vandaag is De Watergroep het grootste waterbedrijf van Vlaanderen - goed voor de helft van de watervoorziening van Vlaanderen - en Farys de nummer twee. Terwijl De Watergroep actief is in Limburg en delen van West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is Farys actief in delen van Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Schaalvoordelen

Door operationeel als één bedrijf te gaan werken, wil het bedrijf de synergie- en schaalvoordelen ten volle gaan benutten, klinkt het. Geografisch sluiten beide waterbedrijven goed op elkaar aan en ook qua troeven. Terwijl De Watergroep vooral sterk staat qua productiecapaciteit, is Farys dat vooral inzake distributie.

De operationele fusie komt niet uit de lucht vallen. Beide bedrijven hadden al een gemeenschappelijke dochteronderneming opgericht - Waterunie - en werkten voor heel wat dingen samen. Beide bedrijven zijn samen met Aquaduin bijvoorbeeld bezig met een project om in Nieuwpoort zeewater te ontzilten tot drinkwater.

Niet definitief

De operationele fusie is nog niet definitief. Dat zou normaal eind 2025 gebeuren. De raden van bestuur van beide bedrijven - beiden in overheidshanden - hebben het mandaat verleend aan het management om een gemeenschappelijke werkmaatschappij op te richten.

Voor de consument zal het samengaan betekenen dat de waterfactuur in de nabije toekomst betaald zal worden aan Waterunie.