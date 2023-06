Het Opwermerke uit Hoeselt brengt musical 'Het Land van Niks'

In Het Opwermerke stond de muzische ontwikkeling twee schooljaren in de picture. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de opvoering van een musical. Muzische ontwikkeling leert kinderen ook beter taal begrijpen en leert hen om zich in te leven in andere personages.Koningin Koud en Kil regeerde in het Land van Niks. Inwoners mochten er niets doen of ze werden gestraft. Toen enkele doodgewone dames toevallig op bezoek kwamen met hun zoon Sebastiaan veranderde er wat. De doodgewone dames lieten de inwoners toch wat doen. Samen smeedden ze het plan om de koningin te betoveren. Tussendoor leerde Sebastiaan de koningin kennen en werden ze verliefd op elkaar. Toch konden de inwoners de koningin betoveren. Sebastiaan kwam helaas te laat. Zoals dat in sprookjes bestaat, kon ook hier de betovering ongedaan worden gemaakt. Sebastiaan en Koud en Kil werden een koppel en er werd tot slot een groot feest gevierd.