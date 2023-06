Na commotie rond Sanda Dia-arrest en verwijt van ‘klassenjustitie’: rechters trekken naar Gentse scholen

De rechters van de rechtbank in eerste aanleg in Gent willen in gesprek gaan met de middelbare scholen. Na de commotie rond het arrest van Sandia Dia en de verwijten van ‘klassenjustitie’ bij de veroordeling van de Reuzegommers vinden ze het belangrijk om op de voorgrond te treden. “We trekken zonder toga naar de jongeren. Dit als rechter, maar vooral ook als mens, moeder of vader.”

“Mijn kot is duurder dan de straf die de Reuzegommers kregen.” Duizend Gentenaars trokken vorige week de straat op om hun ongenoegen te laten blijken over het Sanda Dia-arrest. Volgens veel mensen is hier sprake van klassenjustitie in de zaak en worden de daders onvoldoende gestraft. Het arrest beroert de gemoederen en zorgt voor een breed maatschappelijk debat.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ging donderdag daarom in gesprek met studenten van de KUL. Maar ook justitie roert zich ondertussen. De rechters van de rechtbank in eerste aanleg in Gent trekken naar de jongeren. Vrijdagmiddag werd daarvoor een uitnodiging verstuurd naar alle Gentse middelbare scholen.

Eer en geweten

“Debat over een gerechtelijke uitspraak is gezond in een democratische samenleving, maar er lijkt meer aan de hand. Een deel van de samenleving denkt dat er sprake is van klassenjustitie. Sommigen beweren zelfs dat de straffen anders zouden geweest zijn indien het slachtoffer en/of de daders een ander profiel hadden gehad”, klinkt de mededeling. (Lees verder onder de foto)

Deze uitspraken wakkeren volgens de Gentse rechtbank het wantrouwen in justitie aan. “Vanuit onze positie willen we niet langer stilzwijgend toekijken”, duidt de Gentse persrechter. “Wij doen onze job in eer en geweten en dan is het hard om te horen dat de maatschappij zo denkt. Daarom vinden we dat we hierover in debat moeten gaan met jongeren.”

Maatschappelijk debat

De rechters willen de jongeren uitleg geven over justitie en vooral ook luisteren naar de vragen en bekommernissen die leven.“Het wordt geen academische uiteenzetting van onze kant, maar een open debat”, zegt de Gentse persrechter. “We trekken zonder toga naar de jongeren. Dit als rechter maar vooral ook als mens, moeder of vader. Het initiatief is heel laagdrempelig.”

De rechters willen de jongeren zo overtuigen van het belang en de waarde van de scheiding der machten, mensenrechten en van onafhankelijke rechtspraak, zo valt te lezen in de uitnodiging. “In het maatschappelijk debat zijn we als rechters vaak te stil geweest”, duidt de Gentse persrechter. “We moeten daarom meer naar voren treden en het gesprek aangaan, is onze overtuiging.”

Examens

Scholen die willen ingaan op het voorstel, kunnen antwoorden op de uitnodiging van de rechtbank van eerste aanleg. Dan wordt een gepast moment afgesproken. “We beseffen dat studenten nu volop bezig zijn met examens en deliberaties”, klinkt het. “Daarom zijn we zeker bereid om volgend semester ook nog naar de scholen te trekken om in debat te gaan met de jongeren.”