Jarige burgemeester Kriekels trakteert gemeentepersoneel op frietjes

“Dinsdag zijn de 85 personeelseden in woonzorgcentrum De Visserij aan de beurt geweest en vrijdag hebben we de 180 anderen van frietjes, een snack en een drankje voorzien”, lacht Rik. “Je wordt maar één keer zestig en ik vind dat onze mensen dit absoluut ook verdienen. Eén dezer gaan we ook nog bekijken hoe we onze leerkrachten in de gemeenteschool kunnen trakteren. Voor alle duidelijkheid, dit is een persoonlijk initiatief zoals andere mensen ook al eens trakteren op hun werk. De gemeente is mijn werk en dit zijn allemaal even waardevolle collega’s.”

“Echt fijn, zeker dat de zon ook nog schijnt en we ons frietje in alle rust hier buiten kunnen binnen spelen. Fijne geste en een dikke proficiat voor de zestigjarige”, lachen de personeelsleden aan het frietkraam.

(dj)