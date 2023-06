De nieuwste Adidas Stan Smith is...een klomp

Misschien heeft het wat te maken met het recente succes van de Crocs, misschien was het oorspronkelijk bedoeld als grap, of misschien begrijpen we er helemaal niets van. Wat de uitleg ook moge zijn, Adidas heeft wel degelijk een klomp gelanceerd binnen de Stan Smith collectie. Maak kennis met de adiFOM Stan Smith Clog, die je momenteel exclusief online kan kopen.

Voor de duidelijkheid: het is niet écht de eerste keer dat Adidas Stan Smith zich aan een klomp waagt. Enkele jaren geleden kwam het merk al met een hielloze variant van de Stan Smith, die uiteindelijk als twee druppels water leek op een afgetrapt paar sneakers.

De Stan Smith Slip-On van enkele jaren geleden. — © Adidas

Ditmaal zijn de gelijkenissen zowat onbestaande. Enkel de zool bevat dezelfde adiFOM-techologie als de Stan Smith sneakers, dus in principe zou je er met gemak enkele kilometers mee moeten wandelen. En daar houden de overeenkomsten ook meteen op.

De nieuwe Stan Smith Clog. — © Adidas

De klompen lijken namelijk in niets op het origineel. Ze zijn foamy, effen, felgekleurd, beige of zwart en hebben een platformzool. Sloefkes, maar dan in een kleurrijk jasje. Of het schoeisel een ware trend in het leven zal roepen, is nog maar de vraag.