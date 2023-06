“Het is een slechte dag vandaag”: landbouwer van top tot teen besmeurd na probleempje met mestkar

Er zijn zo van die dagen waarop je liever in je ben had blijven liggen. Midden mei beleefde een Nieuw-Zeelandse landbouwer zo’n dag. Hij was zijn velden met koemest aan het besproeien - sowieso een “shitjob” - toen zijn mestkar een klein beetje explodeerde. “Het is een slechte dag vandaag”, klinkt het in de video die hij maakte van het euvel. Volgens de man stonk hij nog dagenlang naar de mest en wilde zijn partner amper in zijn buurt te komen.