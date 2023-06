Ex-trainer van Romelu Lukaku, Roberto Di Matteo, gelooft in een memorabele prestatie van de Rode Duivel: “Hij is de Drogba van dit Inter”

Een ode van een oud-trainer aan een speler die hij nog in zijn jonge jaren heeft begeleid. Niet veel zaken zullen meer hartverwarmend zijn voor een voetballer dan dit. Roberto Di Matteo is de trainer die Chelsea in 2012 naar een onverwachte allereerste Champions League-trofee leidde. Toen nam hij het op tegen Bayern München, die op papier veel sterker werden geschat. Een situatie die je nu kan vergelijken met de Europese finale van dit jaar.

Di Matteo coachte Lukaku tijdens zijn periode op Stamford Bridge. In La Gazzetta dello Sport sprak de ex-trainer over de spits en vergelijkt hij hem zelfs met Didier Drogba, die met zijn kopbalgoal voor de gelijkmaker en de winnende penalty in de strafschoppenreeks, de absolute held was voor the Blues.

Inter won verrassend de finale van Bayern München in de finale van de Champions League. — © Corbis via Getty Images

“De Drogba voor dit Inter is mijn vriend Romelu. Ik ontmoette hem als negentienjarige bij Chelsea, toen ik nog assistent was van André Villas-Boas. Vanaf dat moment zag ik al dat er een grote honger naar succes schuilde in hem. Als hij zijn dagje heeft, kan je hem niet meer afstoppen.”

Di Matteo sprak ook over de vergelijking tussen zijn Chelsea en Inter, met de Nerazurri die als underdogs de finale ingaan. Een identiek dezelfde scenario als in 2012 toen de Blues het opnamen tegen het grote Bayern München. “We waren duidelijk underdogs toen. De hele wereld wist het. Toch kan je de twee scenario’s niet helemaal vergelijken aangezien City nu niet thuisspeelt - in 2012 werd de finale gespeeld in de Allianz Arena van Bayern München - en Inzaghi beschikt over zijn volledige selectie. Mijn Chelsea toonde aan dat met de juiste motivatie, eender welke prestatie kan geleverd worden.” Morgen ook voor Inter?