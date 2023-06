Hoe gaat het nog met Tom Pidcock, vlak voor de start van de Ronde van Zwitserland en de Tour? “Goed, maar niet top”

Hoe zou het nog zijn met Tom Pidcock? Na een uitje in het mountainbiken en drie weken hoogtestage op de Teide keert de 23-jarige Brit zondag terug naar de koers op de weg. Ineos-coach Kurt Bogaerts blikt vooruit op een druk competitieblok met de Ronde van Zwitserland, de Tour en het WK. “Op dit moment is het de bedoeling dat Tom in Glasgow enkel gaat mountainbiken.”