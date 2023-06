Lady Gaga deelt selfie zonder make-up

Het lijstje celebs dat met een eigen make-up of skincare merk is gestart, is amper nog bij te houden. Rihanna was één van de eersten, maar intussen waagden ook Selena Gomez, Hailey Bieber en Lady Gaga zich eraan. Meestal gaat de promotie van zo’n merken gepaard met heel wat make-up, maar Lady Gaga gooide het over een andere boeg door net géén make-up te dragen om haar merk aan de man te brengen.

Ter ere van de lancering van haar make-upmerk ‘Haus Labs’ in het Verenigd Koninkrijk deelde Lady Gaga een make-uploze selfie op haar Instagramprofiel. Eerlijk is eerlijk: haar huid ziet er natuurlijk en glowy uit. En de boodschap achter de foto is duidelijk: “Ik startte Haus Labs als een bedrijf dat gedurfd en innovatief is in z’n look en formules, door prachtige kleuren te combineren met huidverzorgende ingrediënten die ervoor zorgen dat onze make-up goed is voor je huid.”

Met andere woorden, de make-up van Haus Labs zou deels dienst doen als skincare en dat valt niet in dovemansoren op sociale media, waar skincare-lovers momenteel hoogdagen beleven. Bovendien stond Lady Gaga tijdens de Oscars ook zonder make-up op het podium, wat haar filosofie lijkt te bevestigen en haar boodschap kracht bijzet. Of ze écht geen make-up droeg op haar selfie, zullen we wellicht nooit weten, maar origineel is haar insteek in ieder geval wel.