Internering dreigt voor Hasselaar die 6 voorbijgangers op het gezicht slaat

Een Hasselaar die puur willekeurig zes voorbijgangers in Runkst in het gezicht sloeg, riskeert de internering. Vrijdag moest hij zich verantwoorden in de Hasseltse rechtbank. Ook nieuw psychiatrisch onderzoek bevestigde dat de man meermaals kortsluiting in zijn bovenkamer heeft.

In januari was de man al eens voor de Hasseltse strafrechter verschenen. Toen maakte hij een opgejaagde indruk. “Boeit me niet. Ik heb zin om mensen op hun gezicht te slaan”, was zijn antwoord op alle vragen. De procureur vroeg en kreeg toen een nieuw psychiatrisch onderzoek van de man. Vrijdag was hij opnieuw in de rechtbank aanwezig. Deze keer liet de Hasselaar een rustigere indruk achter. “De medicatie werkt”, luidde het. Wel bevestigde het nieuwe onderzoek dat de betichte ook nu nog altijd met een geestesstoornis op de sukkel is.

Belaging

Terug naar de feiten. Tussen januari en november 2021 timmerde de man zonder ook maar enige aanleiding op toevallige passanten in Hasselt. Soms viel hij zijn slachtoffers langs achter aan, de andere keer weerhield de aanwezigheid van een vijfjarig kind hem er niet van om uit te halen. In totaal mepte hij er zes keer op los, ook een verpleger in Sint-Truiden maakte onaangenaam kennis met hem. Naast het geweld stond de Hasselaar ook terecht voor belaging van vroegere klasgenote. Naar het waarom hiervan heeft iedereen het raden. Hij bleef haar lastigvallen en daagde zelfs op aan haar werk. “Het is niet dat ik haar heb lastig willen vallen”, verdedigde de Hasselaar zich vrijdag.

“Ingeving van God”

De procureur overliep de feiten nog eens. “Zijn enkele verklaring is telkens dat ‘het een ingeving van God is’. Er is een gevaar op recidive. De problematiek gaat al terug tot 2013. Ik vraag de internering van de beklaagde.” Björn Polleunis, advocaat van de verdachte, kon niet onder het onderzoek van de deskundige uit. “Wij betwisten de feiten niet en verklaren ons akkoord met de internering. Een medicateuze behandeling met antipsychotica lijkt ons aangewezen.” Vonnis op 17 juli.