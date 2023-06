De enige verdediger die géén schrik heeft van Erling Haaland speelt bij Inter: “Het klinkt vreselijk, maar die kanker heeft mij gered”

Wie de 35-jarige Italiaan niet kent, ziet een dubbelganger van spurtbom Elia Viviani. Of een ietwat timide reus van 1m92 met een lichaam vol tatoeages. Maar wie zijn verhaal kent, weet dat Acerbi een kooivechter is. Een soldaat die niet stopt tot hij de oorlog gewonnen heeft.

Een strijd op leven en dood voerde Acerbi al enkele keren. Letterlijk zelfs. In de zomer van 2013 kreeg hij na medische testen bij zijn nieuwe club Sassuolo te horen dat hij teelbalkanker had. Acerbi was toen amper 25 jaar. Na een operatie om de tumor ter verwijderen vierde hij in september zijn debuut voor de Neroverdi. Drie maanden later testte hij echter positief bij een dopingcontrole wegens een onregelmatige hoeveelheid hormonen. Niet veel later bleek - net zoals bij atleet Thomas Van der Plaetsen - dat de teelbalkanker Acerbi opnieuw te pakken had gekregen.

Tussen januari en maart 2014 onderging de Italiaan chemotherapie, waarna een lange herstelperiode volgde. Acerbi bleef echter trainen zoveel hij kon, met de groep.

“Als je op dit niveau niet als een atleet leeft, dan betaal je daarvoor de prijs”, zei hij in een interview. Het leverde hem veel steun op binnen en buiten de club. “Hij was zo moedig”, herinnert Sassuolo-fotograaf Luca Bizzarri zich. “Een voorbeeld voor iedereen die dezelfde ziekte heeft. Hij was een leeuw, zoals hij zichzelf noemde. Niemand had dat nieuws verwacht. Toen hij terugkeerde kreeg hij een staande ovatie.”

© AP

“Ik pak wel een taxi”

Acerbi - die in september 2014 zijn comeback maakte in de Serie A - weet dus perfect wat het is om een lange periode in een ziekenhuisbed te moeten doorbrengen. Dat werd duidelijk toen hij in oktober van 2019 met de nationale ploeg een kinderziekenhuis in Rome bezocht. Er werden gesprekken gevoerd met patiëntjes en hun ouders, cadeautjes uitgedeeld en tickets voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Maar toen het tijd was om het Bambino Gesu-ziekenhuis te verlaten, bleef Acerbi als enige achter.

“Het interesseert me niet dat de bus vertrekt”, reageerde de verdediger destijds. “Laat ze maar vertrekken. Ik pak wel een taxi. Tot ik mijn ronde heb afgewerkt, ga ik hier niet weg.” Acerbi wilde dus koste wat het kost elk ziek kind gezien en gesproken hebben. Het maakte zijn heldenstatus alleen maar groter in Rome en gans Italië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen angst meer

Maar zo sterk heeft Acerbi niet altijd in zijn schoenen gestaan. Na een sterk seizoen bij Chievo Verona legde het grote AC Milan 4 miljoen euro op tafel voor de verdediger in de zomer van 2012. Acerbi was de koning te rijk. “Ik voel me eerst onoverwinnelijk”, zei de verdediger over het begin van een periode waarin hij amper zes wedstrijden speelde alvorens opnieuw verkocht te worden. “Maar nadat mijn vader overleed, raakte ik echt op de sukkel.”

Acerbi kon zijn emoties niet kwijt en vloog in de drank. “Ik vergat gewoon hoe ik moest voetballen. Ik begon te drinken. En geloof me: ik dronk alles. Het lijkt misschien een vreselijke paradox, maar die kanker heeft mij echt gered. Ik had iets nieuw om tegen te vechten, een grens om te doorbreken. Het leek alsof ik een nieuw leven kon starten en een wereld terugzag die ik compleet vergeten was.”

De voorbije jaren kreeg Acerbi zijn leven en carrière volledig op de rails. Hij maakte in 2014 zijn debuut voor Italië en bereikte op z’n 31ste een marktwaarde van 15 miljoen euro, de hoogste uit zijn loopbaan. “Zes jaar geleden stopte ik met bang te wezen”, zei hij onlangs nog. “Ik stelde mezelf de vraag wat ik zou doen als al die miserie terug zou keren. Dan kijk ik ze opnieuw in de ogen, antwoordde ik. Ik zie alles duidelijk voor me nu. De kanker heeft van mij een beter mens gemaakt. Ik heb geen spijt meer van dingen. Ik droom ook niet meer, ik stel me enkel realistische doelen. Zoals spelen voor de nationale ploeg. Ik wist dat zo het kwade verslagen kon worden. Nu wil nog spelen tot m’n 38ste. Daarna wil ik trainer worden.”

Als er dus eentje geen schrik heeft om tegen een Noorse god als Erling Haaland te spelen, dan is het Francesco Acerbi wel. De Italiaan is de rots in de branding bij Inter en speelde dit seizoen 48 keer in alle competities.