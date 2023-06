Amerikaanse techmiljardair bestelt futuristische jacht gebaseerd op raceauto

Een Amerikaanse techmiljardair heeft een zeer futuristische jacht besteld. Het moderne ontwerp is gebaseerd op een raceauto uit de jaren 20 van de vorige eeuw.

Nienke Wensveen Bron: The Sun

De jachtontwerper Andy Waugh Yacht Design heeft een futuristische jacht voor een Amerikaanse techmiljardair ontworpen. Het is 80 meter lang en zou moeten lijken op een raceauto uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Het schip heeft een SWATH-ontwerp, waardoor de romp van het schip zo min mogelijk in aanraking is met het water. “Dit geeft enorm veel mogelijkheden voor de binnenruimtes”, zegt de ontwerper. “De suite van de eigenaar kan bijvoorbeeld 20 meter breed, 30 meter lang en 3 meter hoog worden.”

(Lees verder onder de foto)

© Andy Waugh Yacht Design

Wie deze techmiljardair is en hoeveel hij moet betalen voor het jacht, is niet bekend. Ook als hij eenmaal het schip heeft, kan hij rekenen op privacy. Elk dek kan namelijk overkapt worden, wat ook handig is als het regent. Verder heeft het ruimte voor twee sloepen van 14 meter lang. Een hiervan heeft een gesloten cabine en de ander zal geen overkapping hebben. “Die hebben meer capaciteit en comfort dan de gebruikelijke limousine-sloepen”, zegt Andy Waugh Yach Design. “Zo kunnen ze gebruikt worden om op een luxueuze manier naar de kust te gaan.”

Ook aan duurzaamheid is gedacht. Het bedrijf zegt dat een nieuw aandrijfsysteem in de jacht zorgt voor 30 procent minder energiegebruik, omdat het schip zo slank is. Daardoor zou er ook minder vaak getankt moeten worden.