“Hun toestand is stabiel”: hoopgevend nieuws over kinderen die gewond raakten bij mesaanval in Annecy

De vier kinderen die bij de mesaanval in het Franse Annecy gewond geraakt zijn, “zijn allemaal geopereerd, staan onder permanent medisch toezicht en hun toestand is stabiel”. Dat heeft de Franse premier Elisabeth Borne vrijdag gezegd.

“We zitten nog volop in de emoties, in de zorgen voor deze kleine kinderen: ik nodig iedereen uit om waardigheid te tonen in deze situatie”, aldus Borne, die donderdagavond in Annecy was.

President Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn vrijdagvoormiddag aangekomen in Grenoble, waar drie van de vier kinderen zijn gehospitaliseerd. Met het bezoek wil het staatshoofd tonen dat hij “aan de zijde van de slachtoffers en hun families staat, en tevens alle mensen in Annecy die geholpen hebben”, aldus het Elysée.

Over de beweegredenen van de dader is nog geen duidelijkheid. Het parket geeft mee dat de steekpartij “geen duidelijk terroristisch motief” had. De procureur van Annecy meldt dat de verdachte langer wordt vastgehouden.

Vrijdag nog liet het Zwitserse staatssecretariaat voor migratie weten dat de vermoedelijke dader, een Syrische vluchteling geboren in 1991, asiel had aangevraagd in Zwitserland, maar die vraag vervolgens had ingetrokken. Meer informatie geeft het staatssecretariaat niet.

De man vroeg ook asiel aan in Italië en Frankrijk. Die laatste aanvraag werd op 4 juni geweigerd, omdat hij in 2013 in Zweden asiel kreeg. Daar woonde hij tien jaar. Voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaat het om een “verontrustend toeval” dat de feiten vier dagen na die weigering gebeurden.

Bij de aanval raakten zes mensen gewond, onder wie vier heel jonge kinderen.