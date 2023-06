Festival Breekout keert terug in september en lost eerste namen

“Breekout 2021 werd een voltreffer en meteen weerklonk de vraag naar een vervolg”, aldus Kristof Henseler van Afro-Latino. “Nu het festivalcircuit na corona weer terug op zijn poten staat, vinden we dit jaar de tijd gekomen om de tweede editie van het Breekout Festival aan te kondigen. De eerste vier namen zijn al meteen om van te smullen: Rowwen Hèze komt terug om het grandioos feestje van 2021 nog eens te herhalen. Willy On Tour is dan weer iets dat we moeten uitleggen: neem Stijn Meuris, Marcel Vanthilt, Sien Wynants, Iwein Segers en Luc Jansen: de toppers van Radio Willy en voeg er een topbegeleidingsband bij met onder meer Axl Peleman en je krijgt een concert met de ene classic rocksong na de andere.”

Le Noise stond ook in 2021 op Breekout — © Boumediene Belbachir

“Ook terug op algemeen verzoek en deze keer in hun XL-formatie: Le Noise XL. Voor de vrijdagavond hebben we de dj-held The Bobmeister weten te strikken. Binnenkort volgen de andere namen.” (pabr)

Breekout, op 1 en 2 september op het terrein rond zwembad De Sprink, langs de Sportlaan in Bree. Tickets en info: breekout.be