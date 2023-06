Deze twaalf Belgian Cats, met debutante Bethy Mununga, gaan voor derde EK-medaille

Bondscoach Rachid Méziane van de Belgian Cats presenteerde zijn definitieve selectie voor het EK dat volgende week in Israël/Tel Aviv en Slovenië/Ljubljana plaatsvindt. De 25-jarige Bethy Mununga is de enige debutante. Hind Ben Abdelkader (knie), Nastja Claessens (quadriceps) en Ine Joris vallen af.

Dat Hind Ben Abdelkader en toptalent en Belgisch Speelster/Belofte van het Jaar Nastja Claessens geblesseerd moeten afhaken, is voor de Belgian Cats een streep door de rekening. Ine Joris viel dan weer uit de boot. Met Bethy Mununga vond Rachid Méziane wel een speelster met X-factor. De 25-jarige en 1m83 grote power forward maakte indruk in de voorbereiding met onder meer een double double afgelopen weekend op het prestigieuze toernooi in Gordoba en tegen onder meer wereldtopper Spanje (FIBA 4).

Mununga was drie seizoenen in de Amerikaanse NCAA actief bij University of South Florida. De voorbije campagne schitterde zij bij het Roemeens Gheorghe Sepsi en in de Romania Liga was ze goed voor een gemiddelde van tien punten, tien rebounds en twee assists. In de EuroCup Women tekende ze voor een gemiddelde van vijf punten, tien rebounds en één assist. Verder brengt de selectie van de Belgian Cats een mix van ervaring, met Emma Meesseman, Julie Vanloo, Antonia Delaere, Julie Allemand, Kyara Linskens, Serena-Lynn Geldof en jong talent als de tweelingzusjes Billie en Becky Massey, Maxuella Lisowa, Laure Resimont en Elise Ramette.

Bethy Mununga. — © BELGA

De Belgian Cats werken hun vierde opeenvolgende EK af en zitten in poule B met Tsjechië (FIBA 23), Italië (FIBA 14) en Israël (FIBA 49). De Cats openen het EK volgende week donderdag tegen gastland Israël. De groepswinnaar is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale. Een tweede en derde plaats betekenen een kwalificatiewedstrijd (barrage) tegen een team uit poule A. De eindfase van het EK gaat door in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Emma Meesseman en haar ploegmaats gaan voor een derde medaille in hun vierde EK op een rij. De Belgian Cats moeten zeker in de top vijf – top zes als Frankrijk (gastland Olympische Spelen) in de top vijf zit– eindigen willen ze zich kwalificeren voor de olympische kwalificatieronde in februari 2024.

Emma Meesseman wil vanaf volgende week schitteren met de Cats en op het EK in Tel Aviv. — © BELGA

Op schema blijven voor Parijs 2024

Het ultieme doel is kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Bij hun eerste deelname op de Olympische Spelen in Tokio (2020) bereikten de Belgian Cats de kwartfinale en eindigden ze op de zevende stek. Na ook een vierde plaats op het WK in 2018 en een vijfde op het WK in 2022 staan de Belgian Cats na zes opeenvolgende knappe prestaties op een groot toernooi (EK/WK/OS) op de zevende plek op de wereldranking.

Zaterdag (18 uur) is er in de Leuvense Sportoase de ‘uitwuifwedstrijd’ tegen China (FIBA 2). Alle zitplaatsen zijn de deur uit. Er zijn nog wel staanplaatsen beschikbaar.