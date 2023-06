Na de gelekte beelden: Studio 100 bevestigt terugkeer van K3-musical ‘De 3 Biggetjes’

Het was al een tijdje duidelijk, maar nu bevestigt Studio 100 dat K3-musical ‘De 3 Biggetjes’ volgend jaar terugkeert. Hanne, Marthe en Julia zullen te zien zijn in een nieuwe versie van de musical die de originele K3 jaren terug populair maakte. In hun herberg ontvangen de K3’tjes onder meer Marie Verhulst en Nurlaila Karim, die de rollen van Pluisje en Mama Big zullen vertolken.

De leerlingen van Openluchtschool Sint-Ludgardis in Brasschaat mochten vrijdag als eersten kennismaken met de musical. Hanne, Marthe en Julia brachten voor het eerst de titelsong uit de musical, en dat deden ze in kostuum. Maar wel zittend op barstoelen, want Marthe heeft nog altijd last van een ontsteking aan de knie, waardoor ze op krukken loopt. De jongelui reageerden alvast bijzonder enthousiast.

Na het eerste voorsmaakje is het nog wel even wachten tot de nieuwe familiemusical in de zalen komt. Pas in 2024 staat in Antwerpen, Gent, Oostende en Hasselt. De speeldata voor Antwerpen zijn 10 tot 12 mei. Tickets zullen tussen 20 en 66 euro kosten.

Begin dit jaar verschenen er op de Nederlandse juicechannels al geruchten dat Studio 100 de populaire musical zou hernemen. Die verhalen ontstonden door beelden van de huidige K3’tjes in het biggetjeskostuum die per ongeluk gelekt zouden zijn. Studio 100 reageerde toen dat het nog niet zeker was dat de musical er daadwerkelijk kwam. Dat is nu dus wel het geval.

In de eerste versie van De 3 Biggetjes in 2003 traden met Kristel Verbeke, Karen Damen en Kathleen de originele K3-leden aan. In 2007 werd de voorstelling al eens hernomen. De laatste K3-musical dateert al van 2011, toen Josje Huisman de plaats van Kathleen Aerts had ingenomen.