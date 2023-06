Einde verhaal na één seizoen? Bij goed bod mag toptransfer Charles De Ketelaere weg bij Milan: “Maakt geen deel uit van de toekomst”

Nul doelpunten en één assist in 40 optredens in alle competities. Van een speler die 32 miljoen euro kostte, hadden ze bij AC Milan meer verwacht. Veel meer. Doorheen het seizoen werd onze landgenoot echter verdedigd, uit verschillende hoeken. Van trainer Stefano Pioli en sportieve baas Paolo Maldini tot sterspeler Rafael Leao en clubicoon Kaká. De boodschap was telkens dezelfde: geef hem tijd, jonge spelers hebben een aanloopperiode nodig in de Serie A.

De voorbije dagen dook bovendien het gerucht/nieuws op dat Brahim Diaz – zijn grootste concurrent – de Rossoneri gaat verlaten en definitief zal terugkeren naar Real Madrid.

Maar… Maldini en zijn rechterhand Frederic Massara werden aan de deur gezet wegens de tegenvallende resultaten (vierde in de Serie A) na een nochtans stevige transferzomer. De twee die dus stevig investeerden in De Ketelaere. Sindsdien duiken er steeds meer geruchten op dat CDK op de transferlijst staat bij Milan. Ook voorstellen voor Divock Origi en Alexis Saelemaekers zouden “geëvalueerd worden”, klinkt het.

La Gazzetta dello Sport gaf Maldini overigens een 4/10 voor de transfer van De Ketelaere. “Hij maakt niet langer deel uit van de toekomst van Milan”, schrijft de roze sportkrant. “Hij is het moeilijkste dossier van allemaal. Om geen verlies te maken, moet de Belgische aanvaller verkocht worden voor minstens 28 miljoen euro. Divock Origi heeft interesse uit Turkije, bij een goed bod zal hij meteen verkocht worden. Ciprian Tatarusanu, Brahim Diaz, Aster Vranckx, Tiemoue Bakayoko en Sergino Dest hebben het team al vaarwel gezegd want hun contracten lopen af.”