BV Hotspot. Ella Leyers denkt opnieuw aan trouwen & Flo Windey zit op Tinder

Danspasjes, Tinderprofielen, trotse partners en fiere baasjes: we zagen het deze week allemaal voorbijkomen. Wil je weten wat de BV’s de afgelopen tijd uitspookten, kijk dan zeker mee naar hun leukste Instagramupdates.

Jitske Van de Veire vond het wel tijd voor enkele danspasjes, en mét reden. Ze was deze week namelijk officieel twee jaar sober dus dat mag gevierd worden!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De club van Dries Mertens, Galatasaray, werd landskampioen en dat zorgde bij Kat Kerkhofs voor de nodige trots.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Olga Leyers en haar vriend Giancarlo Angeletti vertoeven in New York. Dat ze het naar haar zin heeft in de Big Apple, moge duidelijk zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog niet zo lang geleden hadden we het over de breuk tussen Ella Leyers en Rik Verheye, maar die hartzeer lijkt verleden tijd. Staat er alsnog een huwelijk op de planning voor 2023?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie op Tinder zit, kan daar dezer dagen zomaar Flo Windey tegen het lijf lopen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niels Destadsbader postte een schattige foto van zijn hondje Nona, die deze week drie kaarsjes mocht uitblazen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Elegant poseren in iets dat veel weg heeft van een golfkarretje, dat mag je aan Veronique De Kock overlaten.