GEMEENTERAAD. Vanaf deze zomer trajectcontrole op Breeërsteenweg in Kinrooi

Kinrooi

Trajectcontrole: Heel binnenkort start er een trajectcontrole op de Breeërsteenweg. Schepen van Verkeer Mark Hoedemakers (cd&v): “Tussen het verhoogd plateau ter hoogte van Kinsport en het kruispunt met de Hilvenstraat en de Hoogstraat zal een trajectcontrole nagaan of je gemiddeld 50 km reed op deze 620 meter afstand. Na de herinrichting van de Breeërsteenweg wordt de trajectcontrole iets langer: dan loopt ze tot aan het kruispunt met de Broekstraat. De installatie moet nog geijkt worden, maar we gaan ervan uit dat ze begin juli operationeel zal zijn.”

Uitleendienst: Na een grondige inventaris en de aankoop van nieuwe materialen werd het reglement voor de gemeentelijke uitleendienst aangepast. Burgemeester Wim Rutten (cd&v): “De gemeente kocht heel wat nieuwe materialen aan: daarbij springen de twee spintenten - van 17 en 20 meter doorsnede - en roosters voor de publieke barbecues zeker in het oog.” Schepen van Communicatie Peter Nies (cd&v): “Er wordt nu ook werk gemaakt van een nieuwe infobrochure. Zo hebben onze verenigingen perfect zicht op alles wat ontleend kan worden en aan welke voorwaarden.”

De Maaskei: De aanbestedingen voor de nieuwbouw van kleuterschool De Maaskei in Ophoven zijn binnen. Hoedemakers: “We gaan de opdracht nog deze maand toewijzen: na het verloop van de gunningsprocedures zal men dan in de zomer van 2024 beginnen met de bouw. Omdat we voor systeembouw kiezen, zal de realisatie van de nieuwe school dan nog voor het eind van dat jaar een feit zijn.”