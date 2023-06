Vrienden krijgen 3 jaar cel omdat jonge vrouw (24) sterft aan overdosis

Twee mannen moeten voor 3 jaar naar de gevangenis omdat ze een 24-jarige vrouw drugs gaven waaraan ze later in een appartement in Heers stierf. Ze moeten de ouders en tante van het slachtoffer in totaal een schadebedrag van ruim 45.000 euro.

De 24-jarige vrouw kampte al langer met een hevige drugsverslaving, die haar in de nacht van 4 op 5 juli 2021 fataal werd. Eerder stuurde ze een kameraad een berichtje met de vraag of hij nog ‘dope’ voor haar had. Hij bevestigde, waardoor ze de avond voor haar overlijden nog een bezoekje bracht aan haar twee drugsdealende vrienden om samen te gebruiken. “Die mannen zorgden voor de drugs. De ene had cannabis en speed bij, de andere verschafte heroïne”, aldus de Tongerse procureur. “De avond kende echter een tragisch einde.”

De volgende ochtend werd de vrouw dood aangetroffen in een appartement op de Nieuwe Steenweg in Heers. Ze lag levenloos in bed en geen enkele hulp kon nog baten. De doodsoorzaak was een gemengde intoxicatie. Het ging over een overdosis heroïne in combinatie met andere drugs en medicatie.

3 jaar cel

Volgens de procureur waren de twee kameraden mede verantwoordelijk voor de dood van hun vriendin. “De wetgever voorziet dat je strafbaar bent als je drugs verschaft aan iemand die daaraan sterft. Je moet rekening houden met de mogelijk slechte gevolgen als je zoiets doet”, klonk het. De mannen kregen elk een celstraf van drie jaar en een geldboete van 8.000 euro opgelegd.

De stiefvader, moeder en tante van de vrouw stelden zich burgerlijke partij. “Zo’n verlies is niet in geld of cijfers te vatten. Daar is geen enkele correcte vergoeding voor. Dit is eigenlijk een symbolische eis”, sprak hun advocaat. In totaal werd er een bedrag van ruim 45.000 euro toegekend, waaronder 7.808 euro voor de begrafenis- en ziekenwagenkosten.