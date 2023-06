Louis Talpe over het vaderschap: “Door mijn kinderen weet ik nu dat er een liefde is die mogelijk nog groter is dan die voor je partner”

Of we zijn gezicht mogen volplakken met stickers? Prima. Een vaderdagbabbel over zijn kids? Geen probleem. Het is snel duidelijk: deze Louis Talpe zit goed in zijn vel. Laverend tussen een succesvolle acteercarrière – bioscoopfilm Het geheugenspel, Netflixfilm Oei, ik groei! en tv-serie Onder vuur – en het jonge vaderschap. “Ik had niet gedacht dat liefde voor je kinderen zo intens zou zijn.”