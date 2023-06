Genkenaar in Runkst betrapt met drugs op zak: dertiger opgesloten in gevangenis

Hasselt

Een 32-jarige Genkenaar zit sinds donderdag in de gevangenis van Hasselt opgesloten op verdenking van handel in verdovende middelen. De man werd woensdag in de Pater Adonsstraat in Runkst aan de kant gezet bij een controle. Hij had 88,47 gram heroïne en 17,95 gram cocaïne op zak. In zijn auto vonden de agenten nog twee gsm’s en 325 euro. Het voertuig werd getakeld.

De man werd donderdag bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid en aangehouden.