Vrienden starten crowdfunding voor mama van Dani (7) en Levi (4) na gezinsdrama in Lommel

De vrienden van de moeder die eind mei haar zoontjes Dani (7) en Levi (4) verloor bij een vreselijk gezinsdrama in Lommel, zijn nu een crowdfunding voor haar gestart. “Iedere donatie helpt Nikie om een weg te vinden hiermee te leven, op haar eigen tempo, zonder financiële druk”, klinkt het. In amper een halve dag is al 11.000 euro ingezameld.

In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 mei voltrok zich een vreselijk gezinsdrama aan het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel-Barrier. Een auto met daarin een 37-jarige vader en zijn zoontjes van 7 en 4 jaar belandde in het water. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar voor de drie inzittenden kwam alle hulp te laat. Het drama ging als een schokgolf door Lommel-Kolonie, waar het Nederlandse gezin woonde. Nikie, de moeder van Dani (7) en Levi (4), blijft plots alleen achter.

De vrienden van Nikie hebben nu een crowdfunding voor haar op poten gezet. “Het leven van onze lieve vriendin is op zijn kop gezet”, klinkt het. “Juist op het moment dat ze koos voor een gelukkiger leven voor haar jongens en zichzelf, besliste hun vader anders. Zij moet nu verder zonder hen. Dat is onbegrijpelijk en onmenselijk. Dani en Levi hadden nog een heel leven voor zich, maar mochten niet ouder worden dan 7 en 4 jaar.”

“Wij willen haar een hart onder de riem steken, zodat zij weer een lichtpuntje vindt voor de toekomst. Het intense leed en verdriet wat haar is aangedaan is niet in woorden uit te drukken. En geld kan niet goedmaken wat er is gebeurd. Maar het kan er wel voor zorgen dat zij de komende tijd kan rouwen zonder financiële zorgen. Iedere donatie helpt Nikie om een weg te vinden hiermee te leven, op haar eigen tempo, zonder financiële druk, aangezien zij een hardwerkende zelfstandig kapster is. Laat alsjeblieft jullie hart spreken!” Na amper een halve dag heeft de crowdfunding al 11.000 euro opgebracht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

