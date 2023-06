Chaos in metrostation wanneer roltrap plots van richting verandert: 14 pendelaars gewond

Veertien pendelaars raakten donderdag gewond in een metrostation in Bundang-gu, een district van de Zuid-Koreaanse stad Seongnam. De roltrap die hen naar boven bracht, veranderde plots van richting, waardoor ze vielen en elkaar verpletterden. Elf van hen raakten slechts lichtgewond en mochten onmiddellijk naar huis, drie anderen werden naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan de rug en benen. De politie sluit kwaad opzet uit en vermoedt dat de oorzaak van het ongeval een mechanisch defect is.