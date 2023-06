“Als ze echt willen doorbreken, gaan de Oekraïners hun westers materiaal gebruiken”, zei Roger Housen maandag aan onze redactie. Wel, het is zover. Voor het eerst in deze oorlog zijn de veelbesproken Leopard 2-tanks aan het front verschenen. Op Russische beelden is evenwel te zien hoe zo’n tank meteen werd vernietigd.