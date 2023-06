Brokkenpiloot Sofian Kiyine krijgt tweede kans bij OH Leuven, dat probleem van jonge voetballers op de baan wil aanpakken: “Hopelijk volgen ook andere clubs”

De kogel is door de kerk. Behoudens nieuwe elementen die nog zouden opduiken in het politieonderzoek heeft OH Leuven besloten om Sofian Kiyine niet aan de deur te zetten na zijn zware verkeersongeval in Flémalle in maart. Hij hervat maandag de trainingen. Ondertussen krijgt hij op eigen vraag een alcoholslot in de wagen en gaat hij vrijwilligerswerk doen in het revalidatiecentrum van het UZ Leuven.

De beelden gingen de wereld rond. In maart vloog Sofian Kiyine met zijn auto metershoog door de lucht een sporthal binnen in het Luikse Flémalle. Hij had 1,6 promille alcohol in het bloed, terwijl de toegestane limiet 0,5 promille bedraagt. Zijn club, OH Leuven, wilde lange tijd niet of slechts summier reageren in afwachting van het politieonderzoek, maar nu dat onderzoek in een afrondende fase zit, heeft de club enkele knopen doorgehakt. Alles wijst in het onderzoek op een zware flauwte. De eerste zittingen komen er waarschijnlijk eind juni.

Kiyine krijgt geen C4 in de bus. Integendeel: zijn non-activiteit wordt, behoudens nieuwe elementen die opduiken in het onderzoek, opgeheven en hij is vanaf maandag weer welkom op training. OHL houdt dan fysieke testen en hervat woensdag de groepstrainingen richting nieuwe seizoen. Eerst was niet duidelijk of de toestand van Kiyine zou toelaten dat hij ooit nog zou voetballen, maar van blijvende schade is nu geen sprake meer. “Zijn toestand valt héél goed mee en ik verwacht geen fysieke problemen meer”, zegt Peter Willems, CEO van OHL.

Domme, dronken voetballer

Bij OHL is er goed nagedacht over de omgang met de situatie. “Er zullen misschien gezangen komen van fans van andere clubs, of misschien zelfs van onze eigen supporters, maar we hebben besloten om Sofian een tweede kans te geven”, zegt Willems. De Belgisch-Marokkaanse middenvelder krijgt nog altijd een auto van de club, maar op zijn eigen vraag komt daar een alcoholslot in. “Hij gaat gebukt onder het beeld van de domme, dronken voetballer”, aldus Willems. “Dat wil hij rechttrekken.”

Het alcoholslot is niet de enige maatregel die er komt voor Kiyine. Hij gaat ook lokale verenigingen ondersteunen in Flémalle, de plaats van het ongeval. Daarnaast zal hij vrijwilligerswerk doen in het revalidatiecentrum van het UZ Leuven in Pellenberg. Niet één of een paar keer voor de bühne, maar het volledige komende seizoen.

Young driver training

Kiyine krijgt een intensief begeleidingstraject bij verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Die kadert binnen een grotere overkomst die het VIAS sloot met OHL en vrijdag op een persconferentie in Leuven werd aangekondigd. “Er zijn genoeg voorbeelden van ongevallen met voetballers”, zegt Peter Willems. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen om voetballers beter te begeleiden in het verkeer.”

OHL had al een ‘car policy’. Spelers worden op hun plichten gewezen en alle boetes komen bij de club aan om vervolgens te worden afgehouden van het spelersloon. Nu gaat de club een stap verder. Er komt een ‘foreign and young driver training’, waarbij alle nieuwe spelers of jonge spelers die hun eerste auto krijgen een één-op-één training krijgen van een halve dag. VIAS geeft die trainingen nu al aan expats. “We rijden de route van de woonst van de spelers naar de club en wijzen op elk gevaar”, zegt Karin Genoe van VIAS.

“Hopelijk volgen andere clubs”

Vanaf nu houdt OHL ook elk jaar een trainingsdag rond verkeersveiligheid en gaat de club ook richting zijn supporters actie ondernemen. De club stapt mee in de BOB-campagne en gaat ook op de wedstrijdtickets aanmoedigen om een BOB te zoeken. Telefoonnummers van taxibedrijven worden duidelijk aangegeven in het stadion.

Bij VIAS zijn ze blij met de stappen die OHL onderneemt. “De lijst van ongevallen met voetballers is lang”, zegt Genoe. “We willen niet dat die nog langer wordt. Jonge mannen zijn sowieso oververtegenwoordigd in de statistieken, en zeker voetballers die gewend zijn aan een kick en graag risico nemen. We zijn tevreden dat OHL het voortouw neemt en hebben ondertussen ook al met andere clubs en met de Pro League gesproken. Hopelijk volgen ook andere clubs.”