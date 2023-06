Nederlandse doelman van Inter Miami zet vraagtekens bij komst van Lionel Messi: “Onze club is er niet klaar voor”

Lionel Messi speelt volgend seizoen in de MLS bij Inter Miami. De Argentijn wordt zo de meest spraakmakende transfer ooit voor het Amerikaanse voetbal. Maar zijn ze in Florida wel klaar voor de komst van de wereldster?

Als we Nick Marsman, de doelman van Inter Miami, mogen geloven… “Er zijn zoveel geruchten geweest de laatste maanden of hij wel of niet zou gaan komen. Ik denk zelf dat onze club daar nog niet klaar voor is”, aldus de Nederlander bij ESPN. “We hebben een tijdelijk stadion en de mensen kunnen zo het veld oplopen want er staan geen hekken tussen. Wij als spelers lopen van het trainingscentrum naar het stadion zonder beveiliging. Vooral daarom denk ik dus dat de club er nog niet klaar voor is.”

Inter Miami speelt in het DRV PNK Stadium, een stadion met 18.000 zitjes en daarmee het kleintje in de MLS. Het is inderdaad een voorlopige locatie voor de club want er wordt in hartje Miami gewerkt aan het Miami Freedom Park. Dat moet af zijn tegen 2025.

“Messi die naar Miami komt, dat is waarschijnlijk de grootste transfer in de Amerikaanse sport”, zei ex-trainer Phil Neville bij Sportskeeda. “Het leven gaat hier drastisch veranderen en dus zullen de zaken anders geregeld moeten worden. De bomen die rond het trainingsveld staan, zullen alvast moeten groeien. En de beveiliging zal strakker moeten. De wandeling die de spelers nu telkens naar het stadion maken, zal anders moeten. Net als hoe de selectie reist en de hotels waarin ze verblijven. Maar dat is dan ook weer wat je wil. Dit is geweldig, maar ook een gigantische uitdaging.”