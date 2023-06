Politie Borgloon rolt bende op die handeltje in drugs en internetfraude had opgezet

Vijf personen zijn donderdag naar verschillende gevangenissen gebracht nadat de politie kanton Borgloon een netwerk van drugshandel en oplichting via internet had blootgelegd. De bende hackte accounts om dan op rekening van de slachtoffers spullen te kopen.

De zaak ging aan het rollen toen speurders van de zone kanton Borgloon begin dit jaar een 36-jarige man zonder vaste verblijfplaats in het vizier kregen. Bij een verkeerscontrole werd bij de man een aanzienlijke hoeveelheden vloeibare xtc gevonden. De drugs werden inbeslaggenomen en het onderzoek werd voortgezet.

Oplichting

Daaruit bleek dat de man samen met anderen naast een handeltje in drugs ook mensen via internet oplichtte. De bende had duizenden gegevens van accounts bekomen - met name identiteitsgegevens met daaraan gekoppelde mailadressen en wachtwoorden. Zo bestelden ze sinds maanden dure gsm’s, tablets, laptops maar ook alledaagse voorwerpen zoals koffiepads, kledij en etenswaren.

Drugs

Woensdag vielen speurders in de vroege ochtend binnen op vier adressen in Borgloon, Wellen, Sint-Truiden en Diepenbeek, en later op de dag nog in Beringen en Heusden-Zolder. Negen verdachten werden gearresteerd. Tijdens de huiszoekingen werd een grote hoeveelheid bewijsmateriaal gevonden dat rechtstreeks aan de feiten van oplichting kan worden gelinkt. Er is ook een aanzienlijke hoeveelheid drugs – waaronder 7 liter GHB, 700 gram speed, 50-tal xtc-tabletten en cannabis – in beslag genomen.

De onderzoeksrechter in Tongeren liet vijf personen aanhouden. Zij werden naar verschillende gevangenissen gebracht.

In totaal werd een 30-tal agenten ingezet bij deze gerechtelijke actie, die werd gecoördineerd door de lokale opsporingsdienst van de politie kanton Borgloon. Het ging om een 20-tal agenten van het politiekorps van het kanton Borgloon en nog eens een 10-tal leden van het bijzonder bijstandsteam en speurhondengeleiders van de federale politie.